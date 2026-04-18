Haberler

Kars'ta firar eden hükümlü yatak odasında yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G., cezaevinden firar ettikten sonra saklandığı evde polis tarafından yakalandı. Uyuşturucu, sahtecilik ve diğer suçlardan hüküm giymiş olan G.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KARS'ta 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hasımlarına zarar vermek amacıyla cezaevinden firar ettiği belirtilen G.G. (47), polisin saklandığı eve düzenlediği operasyonda yatak odasında bazanın içinde yakalandı.

Uyuşturucu ticareti, parada sahtecilik, ruhsatsız silah bulundurma ve göçmen kaçakçılığı gibi 8 farklı suçtan toplam 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan G.G. cezaevinden firar etti. Hasımlarına yönelik eylem yapacağı öğrenilen G.G.'nin yakalanması için Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. G.G.'nin bulunduğu evi tespit eden polis, operasyon yaptı. Evde arama yapan polis ekipleri, G.G.'yi yatak odasındaki bazanın içinde yakaladı.

Gözaltına alınan G.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

