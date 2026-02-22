Haberler

Kars'ta 38 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Kars'ın Digor ilçesinde, 4 suçtan toplam 38 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. R.A., çeşitli suçları nedeniyle uzun süre firarda kalmıştı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmasını sürdürdü.

Bu kapsamda, jandarma ekipleri 4 ayrı suçtan 38 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A'yı teknik ve fiziki takibi sonucu gizlendiği yerde yakaladı.

"Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kan gütme saikiyle tasarlayarak öldürme" suçundan 6 yıl 3 ay, "tasarlayarak öldürme" suçundan 11 yıl 3 ay, "tasarlayarak kan gütmek saikiyle öldürme" suçundan 15 yıl ve "çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kan gütme saikiyle tasarlayarak öldürme" suçundan 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 38 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi."

