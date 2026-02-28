Kars'ta elektrik akımına kapılan genç öldü
Susuz ilçesinde 15 yaşındaki Agit Moco, ahırdaki ampülü değiştirmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Yakınları tarafından hareketsiz bulunan Moco, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Susuz ilçesine bağlı Küçük Çatak köyünde yaşayan 15 yaşındaki Agit Moco, ahırdaki ampülü değiştirmek istediği sırada elektrik akımına kapıldı.
Moco'dan haber alamayan yakınları ahıra giderek onu hareketsiz halde bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Kar nedeniyle köye İl Özel İdaresi ekipleri eşliğinde giden sağlıkçılar, Moco'ya müdahale etti.
Hayatını kaybettiği belirlenen Moco'nun cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik