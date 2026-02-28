Haberler

Kars'ta elektrik akımına kapılan genç öldü

Güncelleme:
Susuz ilçesinde 15 yaşındaki Agit Moco, ahırdaki ampülü değiştirmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Yakınları tarafından hareketsiz bulunan Moco, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Moco'dan haber alamayan yakınları ahıra giderek onu hareketsiz halde bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Kar nedeniyle köye İl Özel İdaresi ekipleri eşliğinde giden sağlıkçılar, Moco'ya müdahale etti.

Hayatını kaybettiği belirlenen Moco'nun cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
