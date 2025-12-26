Kars'ta ehliyet sınavında usulsüzlük yapılmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı

Kars'ta ehliyet sınavında kopya düzeneği kullandığı belirlenen sürücü adayı ile sistemi hazırlayan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki E-Sınav Merkezi'nde yapılacak sürücü belgesi sınavında ses ve görüntü aktaran cihazlar ile usulsüzlük yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, düzenek hazırlayan İ.İ. (43) ve A.B'yi (33) sınav merkezi dışında, sınava giren A.Y'yi (56) ise kopya düzeneğiyle suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında 2 kamera, 2 kulaklık, mikrofon, 3 modem ve ses aktarım cihazı ile 6 bin 630 lira suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.