KARS'TA TERMOMETRELER EKSİ 20'Yİ GÖRDÜ

Kars'ta etkili olan dondurucu soğuklar, termometrelerin eksi 20 dereceyi göstermesiyle günlük yaşamı zorlaştırıyor. Ağaçlarda kırağı oluşurken, cadde ve sokaklarda yürümekte zorluk çeken vatandaşlar, çığ tehlikesine karşı uyarıldı.

KARS'ta dondurucu soğuklar etkili olurken, termometreler eksi 20 dereceyi gördü, ağaçlarda ve yeşil alanlarda kırağı oluştu.

Kars'ta bir süredir devam eden dondurucu soğuklar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Gece termometrelerin eksi 20 dereceyi gösterdiği kentte, ağaçlarda ve yeşil alanlarda kırağı oluşurken, vatandaşlar soğuk nedeniyle cadde ve sokaklar güçlükle yürüyor. Kars Çayı'nın çevresi de buz tutarken, kentte oluşan manzara objektiflere yansıdı. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin edilirken, dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

500

