Kars'ta Denetimli Serbestlik Takip Projesi Uygulandı

Kars'ta, yükümlülerin imza yerine parmak izi ile takip edilmesini sağlayan "Denetimli Serbestlik Takip Projesi" hayata geçirildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul, Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet İpsuz ve Kazımpaşa Polis Merkezi Amiri Başkomiser Vedat Dede'nin katılımıyla adliye binasında "Denetimli Serbestlik Takip Projesi" protokolü imzalandı.

Haklarında adli kontrol kararı verilenler ve şartlı tahliye edilerek denetimli serbestlik tedbiri altında bulunanların, imza yerine parmak izi tanıyan cihazla takibine olanak sağlayan "Denetimli Serbestlik Takip Projesi" (DESTAP) Kars'ta da uygulanmaya başlandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen parmak izi sistemi Kazım Paşa Polis Merkezi'nde uygulanmaya başladı.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, gazetecilere, sistemin denetim süreçlerini hızlandıracağını ifade ederek, "İl merkezinde 343 yükümlümüz var ve imza tedbirleri günlük, haftalık veya aylık olarak tek bir polis merkezinden yürütülüyordu. Bu durum büyük bir yoğunluğa neden oluyordu. Yeni sistemle insan sirkülasyonunu azaltacağız, 'Geç geldin, imza eksikti' gibi sorunlar artık yaşanmayacak. Uygulamanın hem emniyet birimlerimizin iş yükünü azaltacağına hem de süreci daha sağlıklı hale getireceğine inanıyoruz." diye konuştu.