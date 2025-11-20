Haberler

Kars'ta Denetimli Serbestlik Takip Projesi Uygulandı

Kars'ta Denetimli Serbestlik Takip Projesi Uygulandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta, adli kontrol altında bulunanların takibi için imza yerine parmak izi ile işlem yapılabilecek 'Denetimli Serbestlik Takip Projesi' hayata geçirildi. Proje, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle uygulamaya alındı.

Kars'ta, yükümlülerin imza yerine parmak izi ile takip edilmesini sağlayan "Denetimli Serbestlik Takip Projesi" hayata geçirildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul, Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet İpsuz ve Kazımpaşa Polis Merkezi Amiri Başkomiser Vedat Dede'nin katılımıyla adliye binasında "Denetimli Serbestlik Takip Projesi" protokolü imzalandı.

Haklarında adli kontrol kararı verilenler ve şartlı tahliye edilerek denetimli serbestlik tedbiri altında bulunanların, imza yerine parmak izi tanıyan cihazla takibine olanak sağlayan "Denetimli Serbestlik Takip Projesi" (DESTAP) Kars'ta da uygulanmaya başlandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen parmak izi sistemi Kazım Paşa Polis Merkezi'nde uygulanmaya başladı.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, gazetecilere, sistemin denetim süreçlerini hızlandıracağını ifade ederek, "İl merkezinde 343 yükümlümüz var ve imza tedbirleri günlük, haftalık veya aylık olarak tek bir polis merkezinden yürütülüyordu. Bu durum büyük bir yoğunluğa neden oluyordu. Yeni sistemle insan sirkülasyonunu azaltacağız, 'Geç geldin, imza eksikti' gibi sorunlar artık yaşanmayacak. Uygulamanın hem emniyet birimlerimizin iş yükünü azaltacağına hem de süreci daha sağlıklı hale getireceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Küfürler havada uçuştu, yolcular donup kaldı
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.