Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Kars'ta "Cumhuriyet'in 100. Yılında Kadın" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta üniversite öğrencilerince hazırlanan "Cumhuriyet'in 100. Yılında Kadın" temalı tiyatro oyunu beğeniye sunuldu.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı öğrencilerince Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan tiyatro oyunu, Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde seyirciyle buluştu.

Moliere'in 1662 yılında yazdığı "Kadınlar Mektebi" adlı oyunundan esinlenilerek hazırlanan oyunda, kadınların geleneğe bağlı belirlenen rolleri reddetmeleri ve kimliklerini bulmaları anlatıldı.

KAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Emre Yalçın, AA muhabirine, bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılına hitaben 3 oyun hazırladıklarını söyledi.

Oyunun önemini anlatan Yalçın, "Cumhuriyet'imiz kadınların seçme ve seçilme hakkından eğitime birçok hakkı elde etmelerini sağladı. Biz bu oyunu güncelleyerek çağdaş bir yorumla bu klasik eseri tekrar sahneye koyduk." dedi.

Fakültenin Sahne Sanatları Bölümü üçüncü sınıf öğrencilerinden Edisan Büyükcan, 17. yüzyılda yazılmasına rağmen her dönem kadının eğitimine dikkati çeken oyunu özellikle Cumhuriyet'in 100. yılında Karslılarla buluşturmayı ve kadınların her alanda etkin, yetkin birey olabileceğini göstermeyi amaçladıklarını söyledi.

Oyuna gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Büyükcan, "Biz oynarken çok keyif aldık, oynarken çok güzel süreçler yaşadık. Kadınımıza her daim değer vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kars Kültür Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri! Bugün kandil mi, ne kandili? 6 Nisan Cumartesi bugün hangi dini gün? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title