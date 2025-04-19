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Kars'ta Çocuklar Arasındaki Tartışma Silahlı Kavgaya Dönüştü: 1 Ölü

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Kars'ın Kağızman ilçesinde, çocuklar arasındaki tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda mermi isabet eden 44 yaşındaki Zöhre Yıldırım hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki kişi yakalandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde çocuklar yüzünden çıkan silahlı kavgada mermi isabet eden bir kadın hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Akçakale köyünde oturan Yıldırım ve Kağızman ailelerinin çocukları arasında tartışma yaşandı.

Tarafların ailelerinin de katılımıyla büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda Zöhre Yıldırım'a (44) mermi isabet etti.

Yakınlarınca Digor Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Zöhre Yıldırım'ın, 6 aylık bir bebeği ile 2 yaşında bir başka çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Kavganın ardından kaçan Hüseyin ile Yalçın Kağızman, Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde silahlarıyla yakalandı.

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Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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