Kars'ta Çocuklar Arasındaki Tartışma Silahlı Kavgaya Dönüştü: 1 Ölü

Kars'ın Kağızman ilçesinde çocuklar yüzünden çıkan silahlı kavgada mermi isabet eden bir kadın hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Akçakale köyünde oturan Yıldırım ve Kağızman ailelerinin çocukları arasında tartışma yaşandı.

Tarafların ailelerinin de katılımıyla büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda Zöhre Yıldırım'a (44) mermi isabet etti.

Yakınlarınca Digor Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Zöhre Yıldırım'ın, 6 aylık bir bebeği ile 2 yaşında bir başka çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Kavganın ardından kaçan Hüseyin ile Yalçın Kağızman, Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde silahlarıyla yakalandı.