Kars'ta Çalınmak Üzere Olan 65 Küçükbaş Hayvan Bulundu

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Kars'ta jandarma ekipleri, çalınmak üzere farklı meralara sürülen 65 küçükbaş hayvanı buldu. Hayvanların sahibi, eksik olan 97 küçükbaş hayvanından 32'sini kendi imkanlarıyla bulmayı başarmıştı.

Kars'ta çalınmak üzere farklı meralara sürülen 65 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulundu.

Merkeze bağlı Karaçoban köyünde oturan H.G, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, eksik olan 97 küçükbaş hayvanından 32'sini kendi imkanlarıyla arayıp bulduğunu, 65'ine ise ulaşamadığını bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı, 44 personelden oluşan 13 ekiple çalışma başlattı.

Çalışma sonucu, çalınmak üzere farklı meralara sürülen 65 küçükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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