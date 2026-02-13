Haberler

KARS'ta Araç Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı
Kars'ta buzlanan yolda takla atarak şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki iki kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KARS'ta buzlanan yolda takla atarak şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi, yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kars-Paşaçayır yolunda meydana geldi. Paşaçayır yönünden kent merkezine doğru giden hafif ticari araç, karlı ve buzlanan yoldan kontrolden çıktı. Savrulan araç, takla atarak şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan biri kadın 2 yaralıya, itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale etti. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

