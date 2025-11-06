Kars'ta Bozayı Yavrusu Tedavi Altına Alındı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yol kenarında bulunan bozayı yavrusu, vatandaşların ihbarı üzerine tedavi için Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yol kenarında bitkin bulunan bozayı yavrusu tedavi altına alındı.
Kars-Sarıkamış kara yolu kenarında uyuyan bozayıyı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden Sarıkamış Allahuekber Dağları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.
Köpeklerin saldırısına maruz kaldığı düşünülen ayı yavrusu, ekiplerce uyutularak Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel