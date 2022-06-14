Kars'ta bahçelerinde kenevir ektikleri iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı Kars'ın Kağızman ilçesinde bahçelerinde kenevir ektiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Kars'ın Kağızman ilçesinde bahçelerinde kenevir ektiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı köylerde kök kenevir ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekiplerince yapılan takip ve çalışma sonucu, 2 kişinin bahçelerine kök kenevir ektiği belirlendi. Operasyonla gözaltına alınan 2 şüphelinin bahçelerinde 583 kök kenevir ele geçirildi. Kenevir bitkileri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince imha edildi. AA / Cüneyt Çelik - Güncel Kağızman Hisarcık Kenevir Kars Güncel Haberler

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