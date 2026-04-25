Kars'ta baharda yağan kar kenti beyaza bürüdü

Kars'ta akşam saatlerinde başlayan kar kenti beyaza bürüdü.

Kentte etkili olan sağanak bir süre sonra yerini kar yağışına bıraktı.

Akşam saatlerinde başlayan ve yoğunluğunu arttıran kar, kentin nisanın son günlerinde beyaza bürünmesine neden oldu.

Kars Kalesi çevresi ve park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.

Bazı sürücüler ise kar yağışıyla kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Yoğun kar yağışı şehirde etkisini sürdürüyor.