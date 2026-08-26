Kars'ta Ayı Saldırısı: 1 Yaralı
Kars'ın Selim ilçesinde yaylada hayvan otlatan Aziz K., yavrulu bir ayının saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Aziz K., Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kars'ın Selim ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Bozkuş köyünde yaylada hayvanlarını otlatan Aziz K, aniden önüne çıkan yavrulu bir aynının saldırısına uğradı.
Aziz K'nin, çevredeki vatandaşlardan yardım istemesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aziz K, Selim Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA