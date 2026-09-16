Haberler

Kars'ta armut ağacından düşen kişi öldü

Kars'ta armut ağacından düşen kişi öldü
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Kağızman ilçesinde armut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Kars'ın Kağızman ilçesinde armut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Zuvar Mahallesi'ndeki bahçesinde armut toplayan 65 yaşındaki Tuncer A, dengesini kaybederek ağaçtan yere düştü.

Komşularının durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Tuncer A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Tuncer A'nın cenazesi otopsi için Kağızman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli

Toplumu zehirlemek isteyenlere geçit yok! Listede yüzlerce isim var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ertuğrul Doğan Fatih Tekke'ye sitem etti: Bu konuda kendisine kırgınım

Görüştüğü yerli hocayı açıklayıp Tekke'ye sitem etti: Kırgınım
Ünlü şefin Michelin deneyimi kabusa döndü! Tabağından solucan çıktı, hesabı da ödettiler

Ünlü şefin tabağından çıkan mide bulandırdı! Hesabı da ödettiler
Fed kararı piyasayı sarstı! Altında ibre bir anda tersine döndü

Piyasalar yangın yeri! Altında ibre bir anda tersine döndü
Büşra bebek soruşturmasında dikkat çeken önlem! Adliyeye böyle götürüldüler

Büşra bebek soruşturmasında dikkat çeken önlem
Görüşmeler başladı! Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor

Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor
Kassam Tugayları'na bağlı Refah Tugayları komutanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İsrail bir komutanı öldürdü! Kassam Tugayları böyle duyurdu
Milyonlarca kişiyi umutlandıracak 'erken emeklilik' söylentisi! 5 yıl avantaj sağlanacak

Milyonlarca kişiyi umutlandıracak "erken emeklilik" söylentisi