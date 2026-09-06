Aras Nehri kıyısında cansız beden bulundu
Kars'ın Kağızman ilçesinden geçen Aras Nehri'nin kıyısında bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Kars'ın Kağızman ilçesinden geçen Aras Nehri'nin kıyısında bir kişinin cansız bedeni bulundu.
İlçeye bağlı Akçay köyü mevkisinde sabah saatlerinde nehir kıyısında hareketsiz yatan bir kişiyi gören köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cenazesi, kimliğinin belirlenmesi amacıyla Kağızman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA