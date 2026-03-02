İran lideri Hamaney için Kars'ta anma ve taziye programı düzenlendi

Kars Ehlibeyt Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği, ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney için anma ve taziye programı düzenledi.

Kamer Camisi'nde düzenlenen programda, Ali Hamaney ve saldırıda yaşamını yitiren aile fertleri için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Caferi cemaatinin katılım gösterdiği anma programında, katılımcılar saldırıyı kınadı, duygusal anlar yaşadı.

Program, dua edilmesiyle sona erdi.