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Kars'ta ağzına peçete konulan bebeğin ölümünde anne ve anneanne tutuklandı

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Kars'ta yeni doğan bir bebeğin ölümüyle ilgili soruşturmada, mezarın açılmasıyla bebeğin ağzına peçete konularak öldürüldüğü tespit edildi. Gözaltına alınan anne ve anneanne tutuklandı, dede ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kars'ta yeni doğan bebeğin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne ile anneanne tutuklandı.

Kentte yaşayan H.K, doğum yaptıktan bir süre sonra hastaneden taburcu edildi.

Daha sonra hastane tarafından kendisine ulaşılan H.K, ekiplere bebeğinin hayatını kaybettiğini ve defnedildiğini ifade etti.

Ekiplerin şüpheli durumu bildirmesi üzerine olayla ilgili Kars Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Bunun üzerine mezarın açılması sonucu yapılan ilk incelemede, bir günlük erkek bebeğin ağzına peçete konularak öldürüldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili anne H.K. ile bebeğin anneannesi B.E. ve dedesi S.E. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. ve B.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, dede S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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