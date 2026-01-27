Kars'ta 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Kars'ta bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.
Yenişehir Mahallesi Ali Gaffar Okkan Bulvarı Mihralibey Köprüsü mevkisinde 6 katlı bir binanın çatı kısmında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerince kontrol altında alınan yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel