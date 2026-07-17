Kars'ta köy yolları yenileniyor

Kars'ta İl Özel İdaresi ekipleri, 180 kilometrelik güzergahta yol yenileme çalışması yapacak.

Vali Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan, ???????Kurudere grup köy yollarında yapılan çalışmaları inceledi.

Yetkililerden çalışma hakkında bilgi alan Polat, gazetecilere, devletin her zaman milletin emrinde olduğunu ve ekiplerin sahada çalıştığını söyledi.

Arpaçay, Susuz, Akyaka yol çalışmalarını bitirdiklerini ifade eden Polat, "Merkez köylerdeki çalışmalarımızı da birkaç günde bitirip Selim ilçesine geçeceğiz. Bu aşınma tabakasını attıktan sonra bu yollar minimum 10 yıl kullanılır diye düşünüyoruz. İçme su depolarında sıkıntılarımız vardı, geldiğimiz günden bu yana hemen hemen tüm depoların bakımı yapıldı. 40 depomuz kaldı. Köylülerimizi toprak yoldan kurtarmak istiyoruz. Kars'ta betonsuz, asfaltsız yol kalmayacak diye umut ediyoruz." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da köy yollarının konforlu olması için çalıştıklarını anlatarak, "Bu yıl toplamında 180 kilometre gibi bir hizmet sunulacak. Geçen yıl da bir bu kadar yol yapılmıştı. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bunu yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.