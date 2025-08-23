Kars'ta 17 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

Kars'ta 17 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta, 17 farklı suç kaydı ve 12 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan E.K. (24) yakalandı. Firari şahısın ayrıca 169 bin 500 lira idari para cezası bulunduğu belirtildi.

Kars'ta hakkında 17 farklı suçtan yakalama kararı bulunan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, 17 suç kaydı bulunan ve 12 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan E.K. (24) Hapan mevkisinde yakalandı.

Aynı zamanda 169 bin 500 lira idari para cezası bulunduğu ve Aralık 2023'ten bu yana firari olduğu tespit edilen E.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İdris Karaoğul - Güncel
Oyuncu Atakan Özkaya'nın babası son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü oyuncunun acı günü: Babasını son yolculuğuna uğurladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uşak'taki su krizinde suç kimin? DSİ'den açıklama var

Günde sadece 6 saat su verilen kentte herkes topu birbirine atıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.