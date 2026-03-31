Haberler

Kars'ta durdurulan kamyonetten 12 kaçak göçmen çıktı

Kars'ta durdurulan kamyonetten 12 kaçak göçmen çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta yapılan operasyon sonucunda bir kamyonette bulunan 12 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, organizatörler tutuklandı.

KARS'ta operasyon kapsamında durdurulan kamyonette 12 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonetin kaçak göçmenleri taşıdığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüpheli aracı Kars Çevre Yolu üzerinde durdurdu. Aramada, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 'Göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla gözaltına alınan N.U. (16), F.A. (22), Ö.K. (26) ve B.K. (24) işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü

Aile katliamı! Eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li Başkan Mustafa Bozbey ve ailesinin gözaltına alındığı anlar

CHP'li başkan böyle gözaltına alındı
FETÖ'ye ağır darbe! 5'i aktif görevde 12 şüpheli için gözaltı kararı

Telefonlarından aynı uygulama çıktı! Hepsi tek tek gözaltına alınıyor
Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı

Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan adım
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi

CHP'li belediye başkanının sevgilisine ödediği para öyle böyle değil
CHP'li Başkan Mustafa Bozbey ve ailesinin gözaltına alındığı anlar

CHP'li başkan böyle gözaltına alındı
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili beklenen açıklama geldi
Elleri kelepçeli halde polis aracından böyle firar etti

Film değil gerçek! Polis ülkenin her yerinde onu arıyor