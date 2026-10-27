Kars Sarıkamış'ta gece sıcaklık 1 dereceye düşünce araç camları kırağıyla kaplandı

Kars Sarıkamış'ta gece sıcaklık 1 dereceye düşünce araç camları kırağıyla kaplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece sıcaklık 1 dereceye düşünce sabah araç camları ve bitkiler kırağıyla kaplandı. Vatandaşlar araç camlarını kilimle örterek soğuktan korunmaya çalışırken, besiciler kırağıyla beyaza bürünen meralarda hayvanlarını otlatmaya çalıştı.
Hava sıcaklıklarının önemli ölçüde düştüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kırağı etkili oldu.
Gece hava sıcaklığının 1 dereceye düştüğü ilçede, sabah araçların camları ve bitkiler kırağıyla kaplandı. Bazı vatandaşlar araçlarının camlarını kilimle örterek soğuktan korumaya çalıştı.
Büyükbaş besicileri de kırağıyla beyaza bürünmüş meralarda hayvanlarını otlatmaya çalıştı.
Kaynak: AA