Kars'ın kırsal kesimleri karla kaplandı

Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağarken, Akyaka ilçesinde köy evleri karla kaplandı. Öğrenciler ise kar yağışını eğlenceli hale getirerek iglo ev yaptılar.

Kars kırsalındaki yerleşim yerleri karla kaplandı.

Kentin yüksek noktalarında kar, il merkezinde ise soğuk hava etkili oldu.

Akyaka ilçesinde yağış nedeniyle köy evleri kara gömüldü.

Boyuntaş köyünde kar yağışını eğlenceye dönüştüren öğrenciler, okul bahçesinde iglo ev yaptı, üzerine Türk bayrağı astı.

Arpaçay ilçesine bağlı yaklaşık 2 bin rakımdaki Tepeköy köyündeki evler, ahırlar ve araziler beyaza büründü.

İlçede karla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

