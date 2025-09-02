Kars Kalesi Eteklerinde Havai Fişek Yangını

Kars Kalesi eteklerinde atılan havai fişekler anız yangınına neden oldu. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Kars Kalesi eteklerinde atılan havai fişeklerin neden olduğu anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Kars Kalesi bölgesinde havai fişek atıldı.

Havai fişeklerden birinin yerde patlaması sonucu, bölgede anız yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, iki farklı noktada çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
