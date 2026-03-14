Haberler

Kars-Kağızman kara yolunda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Kars-Kağızman kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yoğun kar, yolda kalan araçlara ve aksamalarla yolculuk eden sürücülere zorluk çıkarıyor.

Kars- Kağızman kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Akşam saatlerinde yoğunluğunu arttıran kar nedeniyle Kars-Kağızman kara yolunun 2020 rakımlı Paslı Geçidi'nde bazı araçlar yolda kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

