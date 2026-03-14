Kars-Kağızman kara yolunda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Kars-Kağızman kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yoğun kar, yolda kalan araçlara ve aksamalarla yolculuk eden sürücülere zorluk çıkarıyor.
Akşam saatlerinde yoğunluğunu arttıran kar nedeniyle Kars-Kağızman kara yolunun 2020 rakımlı Paslı Geçidi'nde bazı araçlar yolda kaldı.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bölgede karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik