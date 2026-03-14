Kars-Kağızman kara yolunda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Kars- Kağızman kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Akşam saatlerinde yoğunluğunu arttıran kar nedeniyle Kars-Kağızman kara yolunun 2020 rakımlı Paslı Geçidi'nde bazı araçlar yolda kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.