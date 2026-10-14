Kars Kağızman'da yaya, hafif ticari aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti

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Kars'ın Kağızman ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kağızman-Iğdır kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Ersin G'ye (30) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Ersin G, sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ersin G, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA