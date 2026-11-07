Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kars'ın Yücelen köyünde sobadan çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın merkeze bağlı Yücelen köyünde bir evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Evde mahsur kalan 2 kişi yaralı kurtarılarak Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, itfaiye yangında mahsur kalan kediyi de kurtardı.

Kars'ta bir evde sobadan çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Yücelen köyünde Emrah D'nin evinde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede evi saran yangın nedeniyle Taha Efe D. (16) ile Meliha D., (66) mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Köy sakinleri ve ekiplerin müdahalesiyle evde mahsur kalan 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Vücutlarında yanık oluşan Taha Efe D. ile Meliha D. sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yangında mahsur kalan kediyi de kurtardı.

Kaynak: AA
Kars'ta kar yağışıyla ayılar mahalleye indi! Bozayı ve yavruları çöp konteynerlerinde yiyecek aradı

Bahçelere kadar girdiler! Yavrularıyla çöpte yiyecek aradılar
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray 4'e 1 yakaladı, gol atamadı! Taraftar çıldırdı

İlk yarıya damga vuran pozisyon!
Larsa Pippen beyninde anevrizma tespit edildiğini açıkladı

Ünlü yıldız yakalandığı hastalığı açıkladı
Osimhen için olay iddia! Ülkesinde 'vatan haini' ilan edilebilir

Osimhen için olay iddia! "Vatan haini" ilan edilebilir

Polonya'da bir kişi aracın içinden insanlara ateş açtı: 6 ölü, 15 yaralı

Tarihi meydanda aracın içinden ateş açtı! 6 ölü, 15 yaralı
Acun Ilıcalı bir takım daha alıyor! Bu kez adres Avusturya

Bu adam çıldırmış olmalı! Yeni hamlesi olay olacak
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini17

Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
60 gün uyudu, 512 bin TL kazandı! Bir de tatile gönderilecek

60 gün boyunca uyuduğu için kazandığı ödül dudak uçuklattı