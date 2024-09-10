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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yıldırım düştü: İki çoban hafif yaralandı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Handere Köyü Sıpkaç Yaylası'nda hayvan otlatan iki çoban, yıldırım düşmesi sonucu hafif yaralandı. Çobanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilerek sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çobanlar, Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan iki çoban hafif yaralandı.

İlçeye bağlı Handere Köyü Sıpkaç Yaylası'nda çobanlar Cabbar Gül ve Mecit Bedel hayvan otlatırken yıldırım düştü.

Hafif yaralanan çobanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle yaylaya, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çobanlar, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Sarıkamış Jandarma Çobanlar kars

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