Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Sarıkamış Belediyesi ekipleri tıkanan rögarları temizledi.