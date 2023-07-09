Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak etkili oldu
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Sarıkamış Belediyesi ekipleri tıkanan rögarları temizledi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aralıklarla sağanak etkili oldu.
İlçede dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, öğlen saatlerinde etkisini artırdı.
Şiddetli sağanak nedeniyle ilçedeki bazı rögarlar tıkanınca cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sarıkamış Belediyesi ekipleri tıkanan rögarları ve su ile gelen kum yığınlarını temizledi.
Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel