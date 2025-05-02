Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Dolu ve Sağanak Yağış Etkili Oldu

Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Dolu ve Sağanak Yağış Etkili Oldu
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Dolu sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı ve yollarda su birikintileri oluştu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu.

İlçede aniden bastıran dolu, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Şiddetli dolu nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Etkisini sürdüren sağanak sebebiyle yollarda su birikintisi oluştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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