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Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Bahar Coşkusu: Yaban Hayatı Canlandı

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Kars'ın yüksek yerleşim yeri Sarıkamış'ta, havaların ısınmasıyla doğa canlanmaya başladı. Sarıçam ormanları, kızıl sincap ve çeşitli yaban kuşlarıyla doldu. Doğanın canlanması, baharın gelişini müjdeliyor.

Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden olan 2 bin 200 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, havaların ısınmasıyla doğa canlandı, yaban hayvanları görülmeye başlandı.

Sarıçam ormanlarıyla birçok yaban hayatına barınma ve üreme imkanı sunan ilçede, kar ve buzlar erimeye, havalar ısınmaya başladı.

Yaban hayatının da ortaya çıkmaya başladığı ilçenin İnönü Mahallesi'nde sarıçam ağaçları içinde bulunan millet bahçesi, kızıl sincaplar ve birçok yaban kuşlarıyla şenlendi.

Ağaçların dallarında oynayan, kozalaklarını kemiren kızıl sincaplar, avını takip eden kerkenez, kar banyosu yapan kargalar, görüntülendi.

Millet bahçesinde görev yapan Erol Gök, kar yağışının ardından doğanın canlandığını belirterek, "Bahçemize yabani kuşlar geliyor, sincaplar etrafımızda oynuyor, bu da bize baharın geldiğini gösteriyor." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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