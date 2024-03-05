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Kars'ın Sarıkamış ilçesi beyaza büründü

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Kars'ın Sarıkamış ilçesi, gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla beyaza büründü. Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Şehir sakinlerinden Hikmet Budak, kar yağışının aralıklarla etkili olduğunu belirterek, 'Kar bayağı yağmış. Kış geri geldi.' dedi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, ilçeyi beyaz örtüyle kapladı.

Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Şehir sakinlerinden Hikmet Budak, kar yağışının aralıklarla etkili olduğunu belirterek, "Kar bayağı yağmış. Kış geri geldi." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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