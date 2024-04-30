Kars'ın Kağızman ilçesinde silahlı kavga: 3 yaralı
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyünde muhtarlık seçimleri dolayısıyla çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Denizgölü köyünde, muhtarlık seçimleri dolayısıyla aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma yaşandı.
Yaşanan tartışma, kısa bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada Kasım T, İsmail T. ve Yunus D. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan Kasım T. daha sonra kent merkezindeki Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili 8 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınarak Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Polis ve jandarma ekipleri, köy ile hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.