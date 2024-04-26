Kars'ın Kağızman ilçesinde çöplük yangını söndürüldü
Kars'ın Kağızman ilçesinde bulunan çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı.
Kars'ın Kağızman ilçesindeki, çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü.
Şahindere Mahallesi'ndeki ilçe çöplüğünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın bölgedeki fidanlara sıçramadan söndürüldü.
Ekiplerin alanda soğutma çalışması sürüyor.