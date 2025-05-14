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Kars'ın Akyaka İlçesinde Şiddetli Sel Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kars'ın Akyaka İlçesinde Şiddetli Sel Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışların neden olduğu sel, birçok ev ve bahçeye zarar verirken, yollar da suyla doldu. Vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan sel nedeniyle bazı ev ve bahçeler zarar gördü.

İlçede etkili olan şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle bazı ev ile bahçeler zarar gördü.

Tepe Mahallesi'nde meydana gelen taşkın nedeniyle bazı yollar suyla doldu. Vatandaşlar suyla dolan yollarda yürümekte güçlük çekti.

İstasyon Mahallesi'nde ise sel nedeniyle bazı evlere su girdi, bahçeler zarar gördü.

Kaynak: AA / İdris Karaoğul - Güncel
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