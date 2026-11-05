Kars-Iğdır yolundaki Hanlar Geçidi kar yağışıyla beyaza büründü, sürücüler zorlandı

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KARS- Iğdır kara yolu üzerindeki 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi, kar yağışıyla beyaza büründü.

Kars'ın Digor ilçesinde öğleden sonra başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kars-Iğdır kara yolu üzerinde bulunan 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ile bölge kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle kara yolunun zemini karla kaplandı. Kars-Digor güzergahını kullanan sürücüler, kayganlaşan yolda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Hanlar Geçidi'nin yanı sıra çevrede bulunan köyler de kar yağışıyla beyaza büründü. Bölgede etkili olan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerde kış manzaraları oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı