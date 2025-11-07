Haberler

Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde Acil Durum Tatbikatı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta, kemoterapi ünitesinde yangın sonrası KBRN olayı senaryosu ile çeşitli kurumların katılımıyla acil durum müdahale senaryoları test edildi. Tatbikat, acil sağlık, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin koordineli çalışmasını sağladı.

Kars Harakani Devlet Hastanesinde, Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık ekipleri, Emniyet Müdürlüğü ve Harakani Devlet Hastanesinden 150 personelle tatbikat düzenlendi.

Tatbikat kapsamında senaryo gereği ilk olarak kemoterapi ünitesinde yangın ve sonrasında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) olayı nedeniyle kırmızı kod verildi.

Bunun üzerine hastanenin yangın söndürme ekibi olaya müdahale etti ancak yanıcı maddeler nedeniyle alevler yoğunlaştı.

Kurumlar arası koordinasyon yetkilisince durum, AFAD, UMKE, itfaiye, emniyet güçleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Kırmızı kod ekibi ve Sivil Savunma Amirliği koordinasyonunda, aynı katta bulunan hasta ve personelin tahliyesi gerçekleştirildi. Elektrik kesintisi nedeniyle sensörlü kapının kapanmasıyla odada mahsur kalan bir hasta da itfaiye ekiplerince camdan tahliye edildi.

Hastanede patlama sesi ve gaz sızıntısı nedeniyle KBRN ekibine bilgi verildi.

Ekiplerce hızlıca hastane bahçesine sahra çadırı kurulurken AFAD ekiplerince sıcak, soğuk ve ılık alanlar belirlendi. Koruyucu kıyafetli ekiplerce personel taraması yapılarak UMKE ekiplerine teslim edildi.

Kimyasal maddeden etkilenen bir kişi de AFAD'ın özel kıyafetli ekibi tarafından hastanenin KBRN ünitesine ulaştırıldı.

Yakınları yaralanan vatandaşların da hastaneye geldiği ve bir kişinin feryat ederek ağlama sahnelerinin yer aldığı tatbikat, gerçeğini aratmadı.

Tatbikatı koordine eden Başhekim Uzm. Dr. Şahin Kahramanca, hastanede senaryo gereği yangın meydana geldiğini anlatarak, "İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kısa sürede müdahale etti. Yangının ardından hasar tespit çalışması başlatılmış kimyasal maddeler toplanmış ve hastane dışındaki korunaklı alana götürüldüğü sırada patlama meydana gelmiştir. AFAD ekipleri patlama alanına gitmiş, orada bulunan personelleri arındırma işleminin ardından UMKE'ye teslim etmişlerdir." dedi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
