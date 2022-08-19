Kars haberleri! Kars'ta şarampole düşen midibüsteki 6 kişi yaralandı Güncel Haberler Kars haberi: Kars'ta kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole düştü, 6 kişi yaralandı. Kars'ta kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole düştü, 6 kişi yaralandı. Sarıkamış'tan, il merkezine piknikten dönen kuran kursu öğrencilerini taşıyan belediyeye ait Şener A. idaresindeki midibüs, ön lastiğinin patlaması sonucu Cumhuriyet köyü yakınlarında şarampole düştü. Kazada yaralanan sürücü ve M.Y, S.K, Y.Y, C.K, ile A.R.D, sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Cüneyt Çelik Kars Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kars haberleri! Kars'ta şarampole düşen midibüsteki 6 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.