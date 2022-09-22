Kars haberleri | Kağızman Kaymakamı Daştan gazileri ziyaret etti

Kars gelişmesine göre Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, gazileri ziyaret etti.

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, gazileri ziyaret etti.

Kaymakam Daştan ve beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlker Kar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Rıfet Toper ile bazı gazilerin evine ziyarette bulundu.

Gazilerin sorun ve taleplerini dinleyen Daştan, gazileri hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.