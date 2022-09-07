Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, ziyaretlerde bulundu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kars'ta ziyaretlerde bulundu.

Çeşitli temas ve ziyaretler için Kars'a gelen Çetin, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Kars İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın katılımıyla Valilik binasında basına kapalı düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantı sonrası, Orgeneral Çetin ve beraberindekiler Kars Şehit ve Gaziler Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kars Şubesi'ni ziyaret etti.

Burada şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya gelen Orgeneral Çetin, sohbet ettiği ailelerle hatıra fotoğrafı çektirdi.