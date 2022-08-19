Kars haber! Susuz kalan köpeğe eliyle su içirdi Kars haberler: Susuz kalan köpeğe eliyle su içirdi Tokat'ta belediye çalışanın köpeğe eliyle su içirdiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Susuz kalan köpeğe eliyle su içirdi TOKAT - Tokat'ta belediye çalışanın köpeğe eliyle su içirdiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Erbaa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan Rasim Dal, süs havuzunun temizliğini yaparken yanına gelen sahipsiz köpeğin susadığını fark etti. Sıcak havada susuz kalan köpeğe Dal, havuzdan eliyle aldığı suyu içirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede ilgi gören görüntüler izleyenlerin yüreklerini ısıttı. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şaban Konyar Susuz Tokat su Güncel Haberler

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