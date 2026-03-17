Kars-Göle kara yolunda kar ve tipi ulaşımı aksattı

Kars-Göle kara yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kentte etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları sonucu Kars-Göle kara yolunda bir tankerin kayması nedeniyle yol iki yönlü ulaşıma kapatıldı.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmayla araç bölgeden kurtarıldı.

Karla mücadele çalışmasının devam ettiği bölgede, ulaşım kontrollü sağlanıyor.