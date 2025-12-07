Kars-Göle kara yolunda kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Kars'ta etkili olan kar ve sis nedeniyle Kars-Göle kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri, yolda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.
Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, trafikte aksamalara yol açtı.
Yoğun kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanırken, bölgede görüş mesafesi önemli ölçüde düştü.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Yoğun yağış nedeniyle ilerleyemeyen bazı sürücüler ise Kars'a geri dönmek zorunda kaldı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel