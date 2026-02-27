Kars-Göle kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Kars-Göle kara yolu, tüm araç trafiğine kapatıldı. Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kars- Göle kara yolu, kar ve tipi nedeniyle araç geçişlerine kapatıldı.
Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kars-Göle kara yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm araç trafiğine kapatıldı.
Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik