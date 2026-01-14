Haberler

Kars-Göle kara yolu ulaşıma açıldı

Kars'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapatılan Kars-Göle kara yolu, ekiplerin yaptığı çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. Valilik, Susuz-Boğatepe-Göle devlet yolunun tüm araç trafiğine açıldığını duyurdu.

Kar ve tipi nedeniyle kapatılan Kars- Göle kara yolu ulaşıma açıldı.

Kentte dün kar ve tipi nedeniyle tüm araç geçişine kapatılan Kars-Göle kara yolunda çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucu yol ulaşıma açıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Susuz-Boğatepe-Göle devlet yolu tüm araç trafiğine açılmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
