Kars Digor'da köye inen tilki, bahçede kediyle birlikte yiyecek yedi

Kars Digor'da köye inen tilki, bahçede kediyle birlikte yiyecek yediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kars'ın Digor ilçesine bağlı Alem köyüne inen tilki, bir evin bahçesine girdi. Ev sahibinin çocuklarıyla verdiği yiyecekleri yemeye başlayan tilkinin yanına yaklaşan kediyle birlikte beslendiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.
KARS'ın Digor ilçesinde köye inen tilki, kendisine verilen yiyecekleri, yanına yaklaşan kedi ile yerken görüntülendi.
İlçeye bağlı Alem köyüne inen tilki, Kars Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Özyağcı'nın evinin bahçesine girdi. Özyağcı, çocuklarıyla birlikte hayvana yiyecek verdi. Bu sırada yiyecekleri yemeye başlayan tilkinin yanına bir kedi yaklaştı. İki hayvanın birlikte beslendiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı