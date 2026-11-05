Kars Digor'da Karayollarına ait pikap tırla çarpıştı, 1'i ağır 2 sürücü yaralandı

Kars Digor'da Karayollarına ait pikap tırla çarpıştı, 1'i ağır 2 sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ın Digor ilçesinde Kars-Iğdır kara yolu Halıkışlak köyü mevkisinde Karayollarına ait pikap ile silobas dorse takılı tır çarpıştı. Kazada 1'i ağır 2 sürücü yaralandı; ağır yaralı sürücü Erzurum'a sevk edildi, diğer sürücü Iğdır Tuzluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kars'ın Digor ilçesinde pikap ile tırın çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Cihan B'nin (27) kullandığı 36 FH 465 plakalı Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne ait pikap, Kars- Iğdır kara yolu Halıkışlak köyü mevkisinde Ömer G. idaresindeki 06 GBN 605 plakalı silobas dorse takılı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücülerden Cihan B. ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan Cihan B. Harakani Devlet Hastanesine, diğer sürücü Ömer G. ise Iğdır Tuzluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Cihan B, Erzurum'a sevk edildi.