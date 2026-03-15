Kars'ta çarpışan tanker ve tırın sürücüleri yaralandı

Kars-Çıldır kara yolunda bir tır ile zift yüklü tanker çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı. Yol, dökülen zift nedeniyle kapandı, ancak temizlik çalışmalarının ardından kontrollü olarak açıldı.

İran uyruklu Benrouz Rajabıdızajyekan (48) idaresindeki ahşap ve fayans yüklü 99 AL 215 plakalı tır, Kars-Çıldır kara yolu Gönülalan köyü mevkisinde, Yusuf Aslan (41) yönetimindeki 33 ABG 448 plakalı zift yüklü tanker ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler yaralandı, tankerden dökülen zift nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle uzun tır kuyrukları oluştu.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucu yola dökülen ziftin temizlenmesiyle kara yolu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
