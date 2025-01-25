Kars Çayı'nda Soğuk Hava Yaban Hayatını Zorluyor

Kars'ta soğuk havanın etkisiyle büyük bir bölümü buzla kaplanan Kars Çayı'nda yiyecek bulmaya çalışan yeşilbaş ördekler görüntülendi.

Kentte dondurucu soğuklar, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğü kentte bir çok göl, gölet ve akarsu buzla kaplandı.

Sulak alanların buzla kaplanması nedeniyle, göç etmeyerek kentte kalan yaban kuşları ve ördekler, yiyecek bulmakta zorluk çekiyor.

Kafkas Üniversitesi yerleşkesinden geçen ve büyük bölümü buzla kaplanan Kars Çayı'nın donmayan bölümünü kullanan yeşilbaş ördekler, yiyecek ararken görüntülendi.